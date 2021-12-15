/666232/ميدو-عن-كيروش-مش-بيهمه-حد-زي-باقي-المدربين

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول لقاء منتخب مصر وتونس اليوم ضمن الدور نصف النهائي من كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج “الريمونتادا”: “كيروش مش بيهمه حد مثل كوبر، وسيجعل اللاعبين الكبار يعودون أقوي"للمنتخب الوطني”.

وأضاف: “تونس تعتمد طوال تاريخها علي "المنظومة" والكرة الجماعية المنظمة، بينما تعتمد مصر علي اللاعبين المهاريين، وهذا لا يقلل من مهارة لاعبي منتخب تونس، لإنهم يمتلكون العديد من اللاعبين المميزين”.

وأكمل: “وائل جمعة كان له بعض الأخطاء عندما تولي منصب مدير الكرة بالنادي الاهلي، "مش سهل خالص تكون لاعب، وفجأة تلاقي نفسك مدير كورة علي زمايلك اللي كنت بتلعب معاهم، أنا جربتها كمدرب، ولكن وائل جمعة نسخة المنتخب غير وائل جمعة نسخة الاهلي خالص”.

وزاد: “وائل جمعة من أهم مكاسب بطولة كأس العرب، ونجح في فرض حالة من الانضباط داخل معسكر الفراعنة”

وأختتم قائلاً: “مواجهة تونس مختلفة تماما عن مواجهة الجزائر، أسلوب الضغط يحتاج إلي "ذكاء كبير" من كيروش، بالإضافة للتشكيل الذي يجب أن يكون مناسب لظروف المباراة”.

كارلوس كيروش: نستطيع الفوز على تونس في كأس العرب.. وأثق في قدرات اللاعبين

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة تونس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب ستكون هامة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس "أثق في قدرات وخبرات لاعبي منتخب مصر ومباراة تونس لن تكون سهلة ولكن لدينا لاعبين على أعلى مستوى".

وزاد "سعيد للغاية بأن تواجدنا في الدور نصف النهائي لكاس العرب وهذا إنجاز كبير ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

وأكمل "أثق في فوز اللاعبين على تونس في المباراة القدامة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، ونستعد للتواجد في المباراة النهائية".

وواصل "كل المنتخبات التي صعدت للدور قبل الناهئي لبطولة كأس العرب لديها خبرات كبيرة والجيمع لديه الفرصة للفوز بالبطولة".

واختتم "سيكون لدينا خطة هجومية أمام تونس وتنظيم دفاعي على أعلى مستوى".