قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات.. التطبيق يبدأ اليوم

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قد أكد أنه تقدم ما يقرب من 9 آلاف موظف لـ العلاج من الإدمان حتى الآن، خشية تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، والذى سيتم تطبيقه بدءا من الأسبوع المقبل.

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، مساء أمس الإثنين.

فصل الموظف المتعاطى للمخدرات

وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: "فيه لجنة هتنزل بعد 15 ديسمبر، وهناخد عينة من الموظفين عشوائية، وسيتم تحريز العينة وإرسالها لوزارة الصحة والسكان للتأكد من عدم تناول المخدرات أو تناولها".

وتابع: "لو عايز يتظلم من قرار الفصل فله أن يتقدم لـ مصلحة الطب الشرعى خلال 24 ساعة من صدور القرار، وسيتم البت فى ذلك"، لافتا إلى أن أى حالة ستمتنع عن التحليل سيتم اعتبارها حالة إيجابية.

تطبيق قانون فصل متعاطى المخدرات

وكشف مدير صندوق علاج الإدمان أنه هناك فرصة للاستثناء من قرار الفصل بعد يوم 15 ديسمبر، أمام الموظفين المتعاطين للمخدرات تتمثل فى تقدمهم بشكل سريع قبل يوم 15 ديسمبر طواعية إلى الصندوق حتى يتم علاجهم، كما سيتم استثناؤهم من قرار الفصل.