المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. موعد إعلان النتيجة

جدة - نرمين السيد - المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2021، تجريها وزارة الأوقاف، وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحمل هذا العام اسم فضيلة القارئ الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوى.

نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وشارك فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2021، 74 متسابقًا من 40 دولة حول العالم، وحكَّم بها 12 محكِّما من داخل وخارج مصر.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعل للشؤون الإسلامية، فى وقت سابق، مبلغ مليون و100 ألف جنيه كـ جوائز لـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين.

واعتمد الوزير 140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأطلق وزير الأوقاف، فى وقت سابق، اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2021 فى دورتها الثامنة والعشرين، فيما تمت دعوة نحو 40 فائزا ممن حصلوا على جوائز بـ المسابقات العالمية للقرآن الكريم لحضور افتتاح المسابقة الحالية.

ومن المقرر أنه سيتم إعداد دورة تدريبية لـ أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، فى إجازة نصف العام 2022، ووضع العشرة الأوائل الفائزين بـ مسابقة القرآن الكريم للإيفاد بالخارج.