حكم الخلع فى الشريعة الإسلامية.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "الخُلع قد يتم بالتراضى بين الزوجين، أو بحكم القاضى، إذا استحالت العشرة بينهما، وكما أعطت الشريعة الإسلامية للرجل الحق فى الطلاق، فإنها أعطت للمرأة الحق فى الخلع من زوجها إذا كرهت الحياة معه من غير ضرر منه، أو خافت أن لا تتقى الله فيه".

حكم الخلع

وأضافت الإفتاء: "وذلك فى مقابل رد المهر، لقول الله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ".. البقرة: 229، ولقول النبى الكريم صلى الله عليه وسلم لـ امرأة ثابت بن قيس: "أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النبى صلى الله عليه وسلم: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً".. رواه البخارى.

واستطردت الإفتاء: "هذا الخلع قد يتم بالتراضى بين الزوجين، أو بحكم القاضى إذا استحالت العشرة بينهما، وهذا ما عليه قانون الأحوال الشخصية، وهو موافق لما هو مقرَّرٌ فى الشريعة الإسلامية".