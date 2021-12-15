مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء مباريات هامة، ومن ابرزها مواجهة مصر ضد تونس في نصف نهائي كأس العرب بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العرب

تقام مباراة مصر ضد تونس في تمام الساعة 5 مساء عبر قنوات beIN Sports HD 1

تقام مباراة قطر ضد الجزائر في تمام الساعة 9 مساء عبر قنواتbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة 9:30 مساء عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

بيرنلي ضد واتفورد في تمام الساعة 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد ساوثهامتون في تمام الساعة 9:30 مساء

آرسنال ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة 10 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألمانى

أوجسبورج ضد لايبزيج في تمام الساعة 9:30 مساء

بوروسيا دورتموند ضد جرويتر فورت ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:30 مساء.

حقق مانشستر سيتي فوز كبير وعريض على نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 7/0 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي.

وسيطر المان سيتي على اللقاء بشكل كبير، وأثبت تفوقه في غياب تام للاعبي ليدز، حيث أستطاعوا لاعبوا الفريق تقديم لوحة فنية رائعة بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا، الذي قدم أداء أكثر من مميز.

وأحرز أهداف مانشسترسيتي خلال المباراة كلاً من فودين وجيرليش ورياض محرز وجون ستونز وناثان أكي وهدفين للنجم كيفين دي بروين .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة رقم 41 منفرداً بصدارة البريميرليج، بينما يظل ليدز عن النقطة رقم 16 بالمركز السادس عشر.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: أولكسندر زينشينكو - روبن دياز - إيمريك لابورت - جون ستونز

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: جاك جريليش - فيل فودين - رياض محرز