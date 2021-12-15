موعد مباراة مصرضد تونس.. والقنوات الناقلة

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يستعد منتخب مصر لمباراة المقبلة أمام نظيرة تونس، والتي من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، و القناة الأولى beIN SPORTS HD 1 .

حكم مباراة مصر وتونس

واختارت اللجنة الحكم الإيراني على رضا فغاني لإدارة المباراة تحكيميًا ويعاونه كل من محمد رضا أبو الفضل كمساعد أول، والألماني كريستيان جيتلمان مساعد ثان.

وتم الاستقرار على الأوروجواياني أندريس كابيريرا ليكون حكمًا رابعًا في المباراة.

منتخب مصر لنصف النهائي

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

مطالب الجمهور المصري بقطر

١- عدم تلبية طلبات الجماهير المصريه من تذاكر المباريات بالعدد والمواقع المطلوبه.

٢-تخصيص التذاكر الاغلي سعرا للجماهير المصريه وفي المقابل تخصيص التذاكر الأرخص سعرا لجماهير المنتخبات المنافسه.

٣- توزيع تذاكر مجانيه علي جماهير المنتخبات المنافسه وصلت لاكثر من ١٠٠٠ تذكرة بحجة تعويضهم عن تعطل خدمات المترو في مباريات سابقه وهو نفس ما حدث مع جماهير منتخب مصر في مباريتين ولكن لم يتم توزيع اي تذاكر سواء مجانيه او بمقابل.

٤- تزويد الجماهير المصريه بمعلومات خاطئة عن بعض أسعار التذاكر بموجب رسائل بريد الكتروني تسببت في عزوف الجماهير عن شراؤها نظرا لارتفاع اسعارها المبالغ فيه وغير المبرر.

ومن منطلق حرصًا على نجاح البطولة والظهور بالشكل اللائق وكون الجالية الأكبر صاحبة الحضور الأقوى في كافة المباريات تطالب بتوفير تذاكر تلبي احتياجات الجمهور المصري بأسعار مناسبة، كما تطالب بالمساواة والعدل وتخصيص تذاكر مجانية كما حدث مع جماهير المنتخبات المنافسه.