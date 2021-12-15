/666238/تعرف-على-موعد-مباراة-أرسنال-ضد-وست-هام-في-الدوري-الغنجليزي

يدخل فريق أرسنال مبارته اليوم الأربعاء أمام بنظيرة وست هام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: فيما يحتل فريق أرسنال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يقع فريق وست هام يونايتد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، جمعهم من 16 مباراة. حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كلا المدربين يريدان تحقيق الفوز، مما شهدنا مباراة قوية وعالية على المستوى الهجومي. وتألق النجم البرتغالي كريستينو رونالدو وأستطاع قيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد التعثر في أخر المباريات بالدوري. وأحرز اهداف مان يونايتد كلا من رونالدو هدفين وهدف لـ برونو فيرنانديز، بينما سجل لارسنال أوديجارد وسميث رووي. وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 21 في المركز السابع، بينما ظل أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس. تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد: حراسة المرمى: بيرند لينو. خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بن وايت، جابرييل، نونو تافايرس. خط الوسط الدفاعي: محمد النني، توماس بارتي. خط الوسط الهجومي: جابريل مارتينيلي، مارتين أوديجارد، إيميل سميث رو. خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج. تشكيل مانشستر يونايتد: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا. خط الدفاع: أليكس تيليس، هاري ماجواير، فيكيتور لينديلوف، دالوت. خط الوسط: فريد، ماكتومناي، برونو فرنانديز. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد، جادون سانشو.

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