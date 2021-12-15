معلومات الوزراء: مصر تقفز 19 مركزا فى مؤشر المعرفة العالمى 2021 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدا يستعرض تقدم مصر فى مؤشر المعرفة العالمى خلال 2021، وقد قفزت مصر إلى المرتبة 53 فى المؤشر خلال 2021 مقارنة بالمرتبة 72 فى 2020.





وتقدمت مصر فى جميع القطاعات الرئيسة للمؤشر، إذ جاءت فى المرتبة 35 فى مؤشر التعليم العالى خلال 2021 وذلك مقارنة بالمرتبة 42 خلال 2020، بينما جاءت فى المرتبة 58 فى مؤشر البحث والتطوير والابتكار وذلك مقارنة بالمرتبة 74 فى 2020. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية فقد حققت فيها مصر تقدما ملحوظا، إذ جاءت مصر فى المرتبة الأولى عالميا فى تنافسية قطاعى الإنترنت والهاتف خلال 2021، كما جاءت فى المرتبة الـ13 عالميا فى حجم العمالة الماهرة، والـ6 عالميا فى الصحة والبيئة والـ36 فى نسبة مشاركة النساء إلى الذكور فى البرلمان.

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