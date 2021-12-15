زيارة الرئيس السيسى لجامعة كفر الشيخ تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (الأهرام)، وتحت عنوان "الرئيس: التعليم الجامعى المتميز طريقنا إلى مستقبل أفضل"، أبرزت الصحيفة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر شيخ، والتى أكد خلالها دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات تقديرا لدورها المهم وإيمانا بأن التعليم الجامعى المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التى تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

وأشارت الصحيفة إلى توجيهات الرئيس بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة وترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع فى المجتمع.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس التقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتفقد المبانى والمعامل الحديثة، وأكد أن الفرصة الحقيقية موجودة فى التعليم الفنى المرتبط بسوق العمل.

كما أشارت إلى أن الرئيس أدار حوارا مع الطلاب فى أحد الفصول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعى التكنولوجية، أشار خلاله إلى أن المدن الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعى وسوف تفتح مجالا كبيرا لتشغيل الخريجين فيها سواء فى الإنشاءات أو الصيانة بعد ذلك.

ونقلت (الأهرام) عن الرئيس قوله إن الدولة تحاول القفز على التأخير فى هذا المجال التعليمى، وتأكيده أن التعليم التكنولوجى والفنى يفتح آفاقا كثيرة للشباب.

وتحت عنوان "رسالة من السيسى لنظيره القبرصى ينقلها شكرى"، أبرزت (الأهرام) رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس القبرصى نيكوس انستادياديس التى سلمها وزير الخارجية سامح شكرى خلال زيارته أمس للعاصمة القبرصية نيقوسيا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ قوله إن شكرى نقل تحيات الرئيس السيسى إلى نظيره القبرصى، وأشاد برفع مستوى العلاقات بين البلدين من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون المصرى القبرصى أثناء زيارة الرئيس القبرصى الأخيرة للقاهرة فى سبتمبر الماضى، وكذلك الزيارات العديدة المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات.

وتحت عنوان "46% نموا فى الاستثمارات العام الحالى"، أبرزت "الأهرام" تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد خلال قمة مصر الاقتصادية، بأن مصر قطعت شوطا كبيرا من الإصلاحات الاقتصادية، وأنه على الرغم من تحديات جائحة كورونا حرصت الدولة على استمرار الطفرة المحققة فى الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وإشارتها إلى أن حجم الاستثمارات العامة بلغ فى العام الحالى 2021-2022 نحو 933 مليار جنيه بمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (فتح-4)"، أبرزت صحيفة (الأخبار) حضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (فتح - 4)، والذى تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وذكرت أن قائد المنطقة الشمالية العسكرية ألقى كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للمنطقة الشمالية العسكرية.. مؤكدا حرص مقاتلى المنطقة على الحفاظ على الاستعداد القتالى الدائم والكفاءة الفنية العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، وأشار إلى قدرة مصر على مجابهة كافة التحديات التى تهدد الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ونقلت الصحيفة تأكيد القائد العام للقوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى مختلف التخصصات.

وتحت عنوان "(الصحة): علاج 2.9 مليون مواطن على نفقة الدولة"، أبرزت صحيفة (الأخبار) إعلان وزارة الصحة والسكان إصدار 2.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر الماضيين بإجمالى تكلفة 10 مليارات و4 ملايين جنيه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار قوله إن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والنسا والعيون والعظام والمسالك والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

وتحت عنوان "إنتاج الهيدروجين والطاقة النظيفة.. بخبرة يابانية"، سلطت (الجمهورية) الضوء على إعلان اليابان رغبتها زيادة حجم التعاون مع مصر فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة.

وأشارت (الجمهورية) إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمس وكانتور هوسومى الرئيس التنفيذى بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة.

ونقلت الصحيفة إشادة الرئيس التنفيذى لشركة ميتسوبيشى بما يمتلكه قطاع الكهرباء المصرى من خبرات كبيرة فى كافة المجالات، وبالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها.

وذكرت أن وزير الكهرباء أشار إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر كخطة أولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.

وتحت عنوان "المركزى يصدر حزمة قرارات للتخفيف من تداعيات كورونا"، أبرزت صحيفة (الجمهورية) إصدار مجلس إدارة البنك المركزى حزمة من القرارات تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها على الاستمرار فى العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية، فى ظل التوجيهات بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفى، وفى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات تهدف إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك فى ضوء كونها الأكثر تأثرا من تداعيات أزمة فيروس كورونا التى مازالت مستمرة.

وذكرت أن التيسيرات تشمل مد الفترة التى يتم على أساسها تصنيف العميل متعثرا من قبل البنوك، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التى من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.

وتحت عنوان "المنتخب يتحدى تونس فى نصف نهائى كأس العرب"، سلطت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على المباراة المرتقبة بين المنتخب المصرى الأول لكرة القدم أمام نظيره التونسى فى نصف نهائى كأس العرب المقامة حاليا فى قطر، فى الخامسة مساء اليوم على ملعب "974".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يصعب التكهن بنتيجة المباراة؛ نظرا لتقارب المستويين الفنى والبدنى للمنتخبين، خاصة بعدما فقد المنتخب الوطنى عددا من العناصر المؤثرة التى يعتمد عليها المدير الفنى البرتغالى كارلوس كيروش، وعلى رأسهم أحمد حجازى وأيمن أشرف وحمدى فتحى للإصابة.