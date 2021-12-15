طقس اليوم يسجل برودة شديدة والحرارة تنخفض تحت 10 درجات

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأرصاد، أن طقس اليوم، شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة، أن طقس اليوم يشهد برودة شديدة ليلًا، على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة، فى بيانها، أن الطقس يكون شديد البرودة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وننشر قائمة بأبرز المدن المعرضة لبرودة شديدة وانخفاض حرارة ملحوظ لما دون 10 درجات مئوية.

1- سانت كاترين وتسجل درجة الحرارة الصغرى 6 درجات مئوية.

2- أسيوط والمنيا ونخل وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 7 درجات مئوية.

3- سيوة والفيوم وبنى سويف وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 8 درجات مئوية.

4- الوادى الجديد وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 9 درجات مئوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لـ طقس اليوم الأربعاء فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد فرصا لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 العظمى 18

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 15 والعظمى 27