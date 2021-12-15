منح الجنسية الأجنبية لـ21 مواطنا مع احتفاظهم بـ«المصرية» (مستند)

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جدة - نرمين السيد - ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1004 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لواحد وعشرين مواطنا أولهم محمد جمال عبد الحليم مرسى وآخرهم باسم محمود محمد طاهر محمود بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، تفاصيل القرار الذى تضمن أسماء المسموح لهم التجنس بجنسياتهم الجديدة.
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