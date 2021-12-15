بالأسماء.. إسقاط الجنسية المصرية عن 21 مواطنا (مستند)

جدة - نرمين السيد - ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1004 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لواحد وعشرين مواطنا أولهم رامى السيد عبد الدايم إسماعيل وآخرهم محمود أحمد محمود خليل سلام بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، تفاصيل القرار الذى تضمن أسماء غير المسموح لهم الجمع بين جنسيتهم المصرية والأجنبية.