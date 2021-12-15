نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواعيد النهائية وجداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل على مستوى الجمهورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من اولياء الامور والطلاب فى مختلف المراحل التعليمية عن مواعيد وجداول امتحانات نصف العام .2021- 2022. والجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم قد اصدرت المواعيد النهائية والجدوال الخاصة بالامتحانات خلال الفترة المقبلة .وسوف نوضح هذة المواعيد وجداول كل مرحلة . فى الخطوات التالية.

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول 2022

اقتربت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول. ويبحث الكثيرون عن موعد امتحانات الترم الاول 2022 للمدارس والجامعات واجازة نصف العام. ويستعد الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية . لخوض امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول. وقد تم تحديد موعد امتحانات الترم الاول 2022 للمدارس والجامعات حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات فى 15 يناير 2022

المرحلة الابتدائية

يبداء الصف الرابع الابتدائى من 15 -1 -2022 الى 20 -1- 2022

كذلك الصف الخامس والسادس الابتدائى من 22 -1 -2022 الى 26 -1 -2022.

التعليم المجتمعى

اولا الصف الاول والثانى والثالث من 15 -1 -2022 الى 17 -1 -2022.

ثانيا الصف الرابع والخامس والسادس من 18 -11 – 2022 الى 23 -1 -2022

مرحلة الاعدادية العامة

اولا الصف الاول الاعدادى من 15 -1 -2022 الى 25 -1 -2022 .

ثانيا الصف الثانى الاعدادى من 16 – 2022 الى 26 – 1 -2022

ثالثا الصف الثالث الاعدادى من 29 -1 -2022 الى 3 – 2 -2022

مرحلة الاعدادية المهنية

بداية الصف الاول والثانى الاعدادى من 15 -1 -2022 الى 20 – 1 -2022

ثم الصف الثالث الاعدادى مهنى من 29 – 1- 2022 الى 3 – 2 -2022

التربية الخاصة امل للصم

1- الصف الرابع والخامس الابتدائى من 15 -1 -2022 الى 17 -1 -2022

2 – الصف السادس والسابع والثامن الابتدائى من 18 -1 -2022 الى 23 -1 -2022

3 – الصف الاول والثانى الاعدادى من 22 -1 -2022 الى 26 -1 -2022

4 – الصف الثالث الاعدادى من 29 – 1-2022 الى 3 -2 -2022

5 – الصف الاول والثانى الثانوى الفنى من 22 -1 2022 الى 26 -1 2022

التربية الخاصة نور للمكفوفين

1 – الصف الرابع والخامس من 15 -1 -2022 الى 18 -1 -2022

2 – الصف السادس من 20 -1 -2022 الى 24 -1 -2022

3 – الصف الاول والثاتى الاعدادى من 20 -1 -2022 الى 26 -1 2022

4 – الصف الثالث الاعدادى من 29 -1 -2022 الى 3 -2 -2022

5 – الصف الاول والثانى الثانوى من 15 -1 -2022 الى 25 -1 -2022

نقل الثانوى العام المواد خارج المجموع

1 – الصف الاول الثانوى العام من 2- 1 -2022 الى 4 -1 2022

2 – الصف الثانى الثانوى العام من 3 – 1 -2022 الى 5 -1 -2022

مرحلة التعليم الفنى والتعليم المزدوج

صفوف النقل من 15 -1 -2022 الى 3 -2 -202

موعد اجازة نصف العام

تبدأ إجازة نصف العام فى يوم السبت الموافق 5 فبراير وتستمر حتى الجمعة 18 فبراير المقبل.

موعد الفصل الدراسى الثانى 2022

يبدا الترم الثانى فى يوم السبت 19 فبراير وتستمر الدراسة حتى 9 يونيو حيث تبدأ الامتحانات 7 مايو

نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات والتلاميذ فى المراحل التعليمية المختلفة