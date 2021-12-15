اليوم.. النائب أحمد فتحي في ضيافة موقع دوت الخليج

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يواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى، عمرو الديب، لقاءاته برموز العمل البرلمانى والسياسى بمشاركة النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استضافة النائب أحمد فتحي وتدور استضافة النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، حول عدة محاور، أهمها: كيف يرى جهود الدولة المصرية للحماية الاجتماعية فى ضوء جهود الإصلاح الاقتصادى؟ ماذا عن رؤيته لحقوق الإنسان فى مصر بمفهوها الجديد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى؟ هل تحركت الدولة بشكل مختلف يرضى ويحقق تطلعات ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع ؟ ماذا عن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشريعيا ورقابيا تحت قبة البرلمان فى ضوء الإستراتيجة الجديدة؟ ماذا أيضا عن الأجندة التشريعية والرقابية للجنة التضامن بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة؟ كل هذا وأكثر فى ندوة حوارية ينظمها موقع دوت الخليج برئاسة تحرير عمرو الديب، مساء اليوم، ويديرها الزميل محمود فايد، انتظرونا.

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