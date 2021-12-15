مصر تعرض تجربتها فى إحياء الحرف اليدوية والتراثية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرضًا للمنتجات اليدوية والتراثية، على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر فى مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجارى.





ويُعتبر مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو الحدث الأكبر فى مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ يضم حوالى 2700 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص فى مصر.

يأتى تنظيم المعرض بهدف إطلاع وفود الدول المشاركة على تجربة مصر فى إحياء الحرف اليدوية والتراثية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة فى هذا القطاع الهام ماليًا وفنيًا ما يساعدهم على الاستمرار والتوسع ويسهم فى توفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة خصوصًا للشباب والفتيات وهو ما يعد من أهم أهداف رؤية مصر 2030.

ويشارك فى المعرض العشرات من أصحاب المشروعات اليدوية والمنتجات التراثية من مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن مشاركة عارضين من محافظة جنوب سيناء والعارضين المشاركين بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

وتأتى هذه المشاركة فى إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تسهيل مشاركة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى مثل تلك المحافل الدولية الهامة، بهدف الترويج لهذا القطاع الهام وفتح قنوات تسويقية جديدة على الصعيد الدولى لمنتجات العارضين واستمرارًا فى تنفيذ فعاليات خاصة بمعرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز سنويًا.