منح الجنسية الأجنبية لـ22 مواطنا مع احتفاظهم بـ«المصرية» (مستند)

جدة - نرمين السيد - ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1004 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لـ22 مواطنا أولهم حسن رزق على نوار وآخرهم أحمد محمد محمد عبد العزيز بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، تفاصيل القرار الذى تضمن أسماء المسموح لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بجنسياتهم المصرية.