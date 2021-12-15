أخبار مصرية

منح الجنسية الأجنبية لـ22 مواطنا مع احتفاظهم بـ«المصرية» (مستند)

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أيمن يوسف 2021-12-15 09:21 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1004 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لـ22 مواطنا أولهم حسن رزق على نوار وآخرهم أحمد محمد محمد عبد العزيز بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

قرار التجنس بالجنسية الأجنبية

 

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، تفاصيل القرار الذى تضمن أسماء المسموح لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بجنسياتهم المصرية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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