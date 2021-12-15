توجيه جديد من التضامن بشأن الدعم النقدى لمستفيدى تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف الدعم النقدى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية وحاملى البطاقات الذكية التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بدءًا من اليوم الأربعاء.





ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريبًا.. إذ نفذت الوزارة المرحلة الأولى والثانية من استبدال بطاقات الدعم النقدى ببطاقة ميزة البنكية فى 16 محافظة، وهى بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى المنطقة التى يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط محمول we المجانى المخصص للمستفيد من أى منفذ توزيع لشركة WE، ثم الحصول على الرقم السرى وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.

ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من اليوم الأربعاء الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء الدفع الالكترونى وجميع المعاملات الحكومية والمشتروات.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملاً للمستفيدين من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى، لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.