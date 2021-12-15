وزيرة التضامن توجه بصرف الدعم النقدي الشهري لمستفيدي "تكافل وكرامة" في منتصف ديسمبر .. و16 محافظة استخرجوا بطاقات "ميزة»

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملى بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريباً.

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى والثانية من استبدال بطاقات الدعم النقدي ببطاقة ميزة البنكية فى ١٦ محافظة وهي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف.

وأشارت القباج إلى أن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المنطقة التي يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط محمول we المجاني المخصص للمستفيد من أى منفذ توزيع لشركة ًWE، ثم الحصول على الرقم السري وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.

وسيبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بدءًا من اليوم الأربعاء الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية وجميع مكاتب البريد،كما يمكنهم إجراء الدفع الالكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتروات.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم إلتزاماً بالإجراءات الإحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.