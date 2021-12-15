أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم مصر في مؤشر المعرفة العالمي خلال 2021 بنحو 19 مركزًا، لتقفز إلى المرتبة 53 في المؤشر خلال العام الجاري مقارنة بالمرتبة 72 في 2020.
جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن مصر تقدمت في جميع القطاعات الرئيسة للمؤشر؛ حيث جاءت في المرتبة 35 في مؤشر التعليم العالي خلال 2021 وذلك مقارنة بالمرتبة 42 خلال 2020، بينما جاءت في المرتبة 58 في مؤشر البحث والتطوير والابتكار وذلك مقارنة بالمرتبة 74 في 2020.
وعلى صعيد المؤشرات الفرعية فقد حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا؛ حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًّا في تنافسية قطاعي الإنترنت والهاتف خلال 2021، كما جاءت في المرتبة الـ13 عالميًّا في حجم العمالة الماهرة، والـ6 عالميًّا في الصحة والبيئة والـ36 في نسبة مشاركة النساء إلى الذكور في البرلمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومات الوزراء: مصر تقفز 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.