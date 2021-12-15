احمد شوبير يحذر كيروش من سيناريو الأردن

وجه الإعلامي أحمد شوبير، تحذيرا إلى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، قبل مباراة تونس المرتقبة، المحدد لها في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، المقامة في قطر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري، وطالبه بضرورة التنبيه على اللاعبين بعدم تكرار سيناريو لقاء الأردن.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير»، الذي يقدمه عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «منتخب مصر في لقاء الأردن بالدور ربع النهائي دخل اللقاء متأخرا، ما جعل المنتخب الأردني يتقدم بهدف، ولولا هدف التعادل للفراعنة في نهاية الشوط الأول لكانت الأمور أكثر صعوبة».

وأضاف حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: «المنتخب التونسي لن تكون العودة في النتيجة أمامه سهلة مثل المنتخب الأردني، الذي قاتل ووصل بمباراة ربع النهائي إلى الأشواط الإضافية، وإذا تكرر هذا السيناريو في مباراة تونس ستكون الأمور أكثر صعوبة على منتخبنا الوطني».

وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، إلى أن «المنتخب التونسي يمتلك عناصر هجومية متميزة، أبرزهم سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، هداف البطولة برصيد 4 أهداف، وكذلك يوسف المساكني الذي يجيد اللعب على الأطراف والاختراق من العمق، ويجب عدم تواجد مساحات أمامه، حتى لا يجد فرصة للوصول إلى شباك منتخبنا الوطني».

يذكر أن الفائز من مباراة منتخب مصر وتونس سيكون على موعد في المباراة النهائية المحدد لها السبت المقبل، مع مواجهة نظيره من لقاء الجزائر وقطر، المحدد لها في التاسعة مساء اليوم بالدور نصف النهائي من البطولة.