مصرع سائق انقلبت به السيارة في سوهاج

انتقل رئيس مباحث المركز وتبين أنه أثناء سير السيارة "ربع نقل "محملة ببعض مواد البقالة والعطارة قيادة المدعو "محمد ح ع ب " 38 عام سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام وأفاد شقيقه المدعو " أمين ح ع " 27 عام سائق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية .

ترتيب جامعة سوهاج عالميا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن هيئة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة قد أعلنت اليوم نتيجة تصنيف 2021 وقد نجحت جامعة سوهاج في تحقيق المركز رقم 400 من بين 956 جامعة عالمية مشاركة في هذا التصنيف ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وذكرت الدكتورة صباح صابر منسق الأنشطة بالوحدة أنه تم تشكيل فريق العمل من مختلف كليات الجامعة وتوزيع المعايير والمهام عليهم. ثم المتابعة الدورية، لافتة ان جميع الأعضاء قد بذلوا مجهودا كبيرا في اعداد الملف المطلوب لظهور الجامعة بمظهر مشرف دوليا وافريقيا.

واوضح احمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة، ان فريق العمل لهذه المسابقة ضم الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة (منسق عام على اعداد وتنسيق وارسال الملف)، الدكتورة صباح صابر عميد كلية التعليم الصناعي السابق( مشرف عام على المعايير)، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة (معيار البنية التحتية والغطاء الأخضر)، الدكتور إسلام الشيخ مدير وحدة المشروعات واستاذ الفيزياء كلية العلوم (معيار الطاقة والتغيرات المناخية)، الدكتور معتمد السيد كلية الطب البيطري (معيار ادارة المخلفات)، الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم والدكتورة نوال عمر (معيار المياه)، الدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة (معيار النقل).

كما يضم فريق العمل الدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية (معيار التعليم والبحث العلمي)، الدكتورة ندا عبدالمحسن كلية الطب البشري (معيار مكافحة كورونا)، الدكتور محمد حشمت عبداللاه كلية نظم المعلومات، والحاسبات ( مدير المعلومات)، الدكتور أحمد عاطف مدير عام قطاع مكتب رئيس الجامعة.، الدكتور ياسر شحاته مدير عام الشئون الادارية، صبري موسى مدير عام رعاية الشباب، محمد جلال مكتب رئيس الجامع، مينا حسني المركز الاعلامي.