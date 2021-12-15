/666242/صالح-الصالحي-الإعلام-يعد-أحد-الروافد-الهامة-لحقوق-الانسان-باعتباره-مقياس-لحرية-الرأي-والتعبير

عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل المشترك للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة مغلوطة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع حقوق انسان النواب امس برئاسة طارق رضوان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقد أكد النائب طارق رضوان على أهمية دور المجلس في إبراز ما تقوم به الدولة المصرية من مبادرات رئاسية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد على أنه يلمس تغيير إيجابي في خطة عمل المجلس ولكن نحتاج للمزيد من التحرك لتغير لغة الخطاب الموجهه ليتناسب مع الاعمار السنية والشرائح العمرية المختلفة علي مستوي الوسائل والوسائط التكنولوجية الحديثة. و أضاف أن عصر الإعلام الموجه انتهي و نوعيه المنتج الإعلامي يختلف من متلقي لأخر و أنه كمتابع للمنصات الاعلامية المهم فيها المنتج المقدم للشريحة صغيرة السن و الاهتمام بها .

وأوضح الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلام يعد أحد الروافد الهامة لحقوق الانسان لأنه مقياس لحرية الراي والتعبير .

كما انه يلعب دور هام في التثقيف ورفع الوعي بحقوق الإنسان، مضيفا أن حقوق الانسان قد إختلف مفهومها إلى كان يتمثل في الحقوق السياسية وحقوق السجناء وأصبح مفهوم شامل يضم كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيه والثقافية بالإضافة للحقوق الأخرى.

واضاف انه قد تم عمل بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لعمل دورات تثقيفيه بإلإضافة لمبادرة لا للتعصب لجماهير الكورة ومبادرات اخرى خاصة بالفن.