حنان ترك تدعم شيرين عبد الوهاب بعد حلاقة شعرها:«جميلة في كل حالاتك»

/666246/حنان-ترك-تدعم-شيرين-عبد-الوهاب-بعد-حلاقة-شعرهاجميلة-في-كل-حالاتك

حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك على دعم النجمة شيرين عبد الوهاب في أزمة انفصالها من المطرب حسام حبيب وما ترتبت عليه من معاناة نفسية أدت بها إلى حلاقة شعرها.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة حنان ترك الداعمة للنجمة شيرين عبد الوهاب.

رسالة حنان ترك لشيرين عبد الوهاب

غردت ترك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» موجهة رسالة إلى شيرين عبد الوهاب: "حبيبتي أنتي جميلة وقوية في كل حالاتك، وحرة في التعبير عن نفسك بالطريقة اللي ترضيكي".

وأضافت: "أنا عارفة أنك قوية وهتعدي أي محنة بإيمانك وروحك الحلوة، وتفضلي تسعدي أسرتك وحبايبك".

عودة شيرين بقوة للساحة الفنية بثلاثة أفلام ومسلسل رمضاني

من ناحية أخرى، تعود الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بقوة بعد غياب 4 سنوات، وذلك بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، اذ قالت خلال التسجيل الصوتي مع الإعلامية نضال الأحمدية: "أنا هاعمل 3 أفلام في السنة، وهرجع في رمضان وأعمل حاجة ليها علاقة".

وكانت كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن السر وراء تخليها عن شعرها وحلاقته كاملًا فضلًا عن أسباب فشل تكوينها أسرة وإنجابها طفلًا من زوجها السابق حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة صادمة

وقالت شيرين عبد الوهاب، في تسجيل صوتي مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية: "كان نفسي أعمل مشروع أُسري وهو فشله، روحت أشيل بويضات، وده بيحتاج إجراءات كثيرة، وكانت صعبة عليّ جدًا".

وتابعت: كان لازم أشيل بويضاتي لوحدهم، بس حسام أصر يشيل البويضات بالأجنة بتوعة، وأنا خلاص مش عايزة أخلف منه".

وأضافت باكيةً: "كل تعب الأسابيع والشهور راح، عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني إيه دنيا، ويعني إيه ست هتموت عنده وهتدفن في نفس المكان اللي هيموت فيه".

نضال الأحمدية توضح سبب تناقض تصريحات شيرين عبد الوهاب عن طليقها

من جانبه، أوضحت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حقيقة تناقض تصريحات شيرين عبد الوهاب حول زوجها السابق حسام حبيب والتناقض في حوارها معها ومداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب.

نشرت الإعلامية نضال الأحمدية، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قالت فيه أن تصريحات شيرين ليست متناقضة، وأنها أقرت بحبها لـ حسام، خلال حوارها معها: "راجعوا الحلقة على يوتيوب، هتلاقوا إنها قالت بحب حسام لكن بحب سرطان، انتبهوا لهذا التطابق في المضمون، لكن الاختلاف بالشكل والتعبير الذي قدم بها".

وكانت فجرت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، تصريحات صادمة حول طليقها حسام حبيب، والذي كان السبب الرئيسي في حلاقة شعرها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية”.

وقالت شيرين خلال برنامج الحكاية: “أنا حلقت شعري قبل طلاقي بيوم، عشان أكون وحشة في عيون حسام حبيب”.

وأضافت: “أنا لسة بحبه، بس عشان نرجع لبعض لازم معجزة، هو كان بيتعامل معايا على إني نجمة، كنت محتاجاه يعاملني على إني ست”.

وتاعبت موجهة رسالة قاسية لحسام حبيب: “خليك راجل حتى لو بتقبض 10 جنيه، أنت إنسان كويس جدًا ولازم تشتغل على نفسك والراجل لازم يبقى راجل وأنت معدنك لذيذ ومتربي وحرام تدفن لأنك فنان”.