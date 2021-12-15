محافظ المنيا: مشروعات ضخمة بـ 53 مليار جنيه ضمن حياة كريمة خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - شهد أسامة القاضى، محافظ المنيا، مؤتمر (الجمهورية الجديدة.. أين كنا وكيف أصبحنا)، والذى نظمته وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة بالتعاون مع مركز إعلام المنيا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بمسرح ديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (محور التثقيف).





جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الدين فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ونجلاء حمدى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وداليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء المدن.

وقال محافظ المنيا لقد حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السبع سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة فى جميع النواحى التنموية بكل ربوع البلاد، ساهمت فى التمهيد لبدء حقبة جديدة فى تاريخ مصر الحديث وهى مرحلة "الجمهورية الجديدة"، فعلى صعيد محافظة المنيا، تم خلال السبع سنوات الماضية، تحقيق إنجازات لم تحقق منذ عقود على مستوى كل القطاعات مما ساهم فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى جميع الخدمات من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة بإجمالى تكلفة تزيد عن 53 مليار جنيه، بخلاف تكلفة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن أهم تلك المشروعات، فى قطاع الطرق والنقل تم تنفيذ محور سمالوط على نهر النيل بطول 24 كم / عرض 21م وتطوير الطريق الصحراوى الغربى بطول 97 كم فضلا عن رصف الطرق الداخلية لربط قرى ومراكز المحافظة وفى قطاع الصحة الانتهاء من إنشاء 3 مستشفيات مركزية ويجرى العمل فى 4 مستشفيات، كما تم إنشاء أكثر من 500 مدرسة فى قطاع التعليم، فضلا عن عدد من المشروعات الكبرى فى قطاع التعليم العالى.

كما أشار المحافظ، إلى أنه تم إطلاق المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذى يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهلينا فى الريف ولا سيما فى محافظات الصعيد التى تحظى باهتمام كبير، إذ كان نصيب محافظة المنيا، هو تنفيذ 1800 مشروع خدمى، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (العدوة - مغاغة - أبو قرقاص - ملوى - ديرمواس) بإجمالى 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابع.،حيث يجرى إنشاء 17 محطة معالجة للصرف الصحى ضمن حياة كريمة، لافتا إلى أن مشروعات "حياة كريمة "سترفع نسبة تغطية الصرف الصحى فى القرى من12% إلى 60%،كما يجرى إنشاء 10 محطات للمياه.

وقال الدكتور عصام الدين فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا، إن مصطلح الجمهورية الجديدة، وليس متعلقا فقط بتطوير المبانى والجدران، وإنما كذلك بتنمية البشر والإنسان، ومن هنا أطلقت الدولة للعديد من المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، التى جعلت الصعيد بشكل عام والمنيا بشكل خاص فى قلب اهتمام الدولة المصرية، فوفرت لأبنائه سكنا صحيا حديثا يليق بهم، بمرافقه الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء، وغاز واتصالات وغيرها من الخدمات، التى تساهم فى خلق حياة كريمة للمواطنين.

وتناول الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، فى كلمته مفهوم "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، حيث تقوم تلك الاستراتيجية على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهى، (الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان).

وتضمن المؤتمر فتح باب النقاش مع عدد من الحضور للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم حول عدد من الموضوعات.