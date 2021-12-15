مركز التميز العلمى والتكنولوجى يستقبل وفد وكالة الفضاء المصرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر محمود السحيلى، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، الدكتور مهندس محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والوفد المرافق له.





جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة.

استهل السحيلى، اللقاء بالترحيب بوفد وكالة الفضاء المصرية، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربى على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاون والتكامل بين كل المؤسسات بالدولة.. كما يأتى فى إطار الخطط الطموحة لمركز التميز العلمى والتكنولوجى للمساهمة الفعالة فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية.

وأوضح السحيلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق والبناء مع وكالة الفضاء المصرية، بهدف تبادل الخبرات والمهارات والكفاءات الهندسية والعلمية والبشرية وتعزيز سبل التعاون المستقبلى وتفعيل الشراكة والمسؤولية المجتمعية وكذلك تقديم الدعم فى مجال التحول الرقمى وكافة الخدمات التكنولوجية.

ولفت إلى حرص المركز على تبادل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التصنيع المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الأجنبية، وبالتالى تعزيز الاقتصاد القومى ككل، مشيرًا إلى أن مركز التميز العلمى والتكنولوجى سوف يسعى إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة للتعاون مع وكالة الفضاء المصرية لصالح تصنيع الأقمار الصناعية وتنفيذ أنشطة برنامج الفضاء المصرى وفقًا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، بالإمكانيات المتوفرة لدى وزارة الإنتاج الحربى التى تعد الظهير الصناعى للدولة، مشيدًا بالثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأكد وجود تعاون وثيق بين الوكالة ومركز التميز العلمى والذى بدأ منذ فترة طويلة من خلال عقود مشتركة بين الجانبين، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك المثمر خلال الفترة المقبلة فى العديد من المجالات من خلال اتفاقيات التعاون المشتركة.