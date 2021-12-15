محافظ المنيا يناقش استعدادات إطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة ببدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة أربعة أيام، وتستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.





جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى بمديرية الصحة، ورؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، وعدد من الجهات المعنية.

أعلن محافظ المنيا أن إجمالى الأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم وحتى 5 سنوات يبلغ 983 ألفًا و55 طفلاً بجميع المراكز والقرى والنجوع، وإجمالى الفرق الطبية المشاركة فى الحملة يبلغ 2783 فريقًا ثابتًا ومتحركًا، مؤكدًا أن الحملة ستجوب جميع المراكز والقرى والنجوع، للوصول إلى المستهدف وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وجه المحافظ، خلال الاجتماع، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بدعم أنشطة الحملة وتسهيل مهمة فرق التطعيم، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتى سوف تنتشر بكل أنحاء المحافظة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشددًا على أهمية دور المساجد والكنائس فى نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

استعرض وزيل وزارة الصحة خطة المديرية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال واستعدادات الفرق الطبية، مؤكدًا توافر الطعوم وكل المستلزمات الخاصة بتنفيذ الحملة على أكمل وجه، وأنه جارى التنسيق مع جميع المديريات المختلفة من أجل دعم أنشطة الحملة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائى، أنه فى إطار التجهيز لانطلاق الحملة تم عقد اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز للحملة وبحضور الدكتور منير عبدالله مسئول الوزارة والمشرف على الحملة بمحافظة المنيا، وبمشاركة مسؤولى الوقائى والتطعيمات بالمديرية والإدارات الصحية، إذ تم مناقشة خطة العمل على مستوى المديرية والإدارات الصحية من تدريب للقوى البشرية المشاركة فى الحملة وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة من طعوم ومبردات، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ زيارات إشرافية على الإدارات عن طريق فرق الإشراف بالمديرية للوقوف على مدى الاستعداد وحضور التدريبات لفرق العمل وفرق الإشراف المشاركين فى الحملة.