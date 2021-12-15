750.2 مليار جنيه ناتج إجمالى.. مؤشرات وإحصاءات قطاع الزراعة

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز، فى بيان له، إلى أن إجمالى الناتج المحلى لقطاع الزراعة خلال العام المالى 2020/ 2021 قد بلغ 750.2 مليار جنيه، مقابل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 10.8%.

ولفت إلى أن إجمالى قيمة الاستثمارات المنفذة فى قطاع الزراعة خلال العام المالى 2020/ 2021 بلغت حوالى 51.7 مليار جنيه مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 26.9%، ووصل إجمالى قيمة دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/ 2021 إلى 665 مليون جنيه، مقارنةً بـ 140 مليون جنيه خلال العام السابق له، بزيادة قدرها 525 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالأسمدة ودورها فى القطاع الزراعى، أشار المركز إلى اليوريا تعد من أكثر الأسمدة النيتروجينية استخدامًا فى العالم، إذ توفر التغذية المطلوبة للنباتات بالنيتروجين، وتعمل على ضبط التغذية فى المراحل الرئيسية لنمو النبات، كما تُستخدم نترات النشادر كمكون فى الأسمدة الآزوتية، وهى مادة كيميائية مهمة للغاية فى الصناعة الزراعية، لافتًا إلى أن إجمالى كمية الأسمدة المدعومة للزراعة قد بلغ 2.2 مليون طن خلال عام 2020/ 2021.

وعن الصوب الزراعية للخضروات الشتوية، أوضح مركز المعلومات فى بيانه، سعى الدولة نحو التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية، بهدف زيادة الإنتاج والمساحة المستغلة، فى إطار المميزات التى تمنحها الصوب الزراعية من حيث استهلاكها لكميات أقل من المياه من تلك التى تحتاجها الزراعات التقليدية المكشوفة، فضلاً عن انتاجها لحاصلات زراعية عالية الجودة وفى غير موسمها الطبيعى.

وأشار إلى أن إجمالى المساحة المزروعة من صوب الخضروات الشتوية قد بلغ 23.7 مليون م2 خلال عام 2019 /2020، مقارنةً بـ 18.5 مليون م2 عام 2016 /2017، بنسبة زيادة قدرها (28%)، كما بلغ إجمالى عدد الصوب للخضروات الشتوية 62 ألف صوبة مقارنةً بـ 52 ألف عام 2016/ 2017، بنسبة زيادة قدرها 19%، وبلغ إجمالى الإنتاج المحلى من الصوب للخضروات الشتوية 249.5 ألف طن مقارنةً بـ 192.1 ألف طن عام 2016 /2017، وبنسبة زيادة قدرها 30%.