الهجرة: حملة ترويجية لمنتدى شباب العالم تجوب 19 دولة

جدة - نرمين السيد - أطلق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسى MEDCE"، حملة ترويجية لمنتدى شباب العالم والمقرر انعقاده خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، وذلك فى 19 دولة حول العالم، قام بها الطلاب المصريون ممثلو المركز فى هذه الدول.





وذكر بيان لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء أن تلك الحملة تأتى فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج التى أطلقتها الوزارة، وضمن أنشطة المركز.

ونفذ ممثلو "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج" عددا من الفيديوهات الترويجية للمنتدى بمشاركة طلاب من مختلف الجنسيات بالدول التى يدرسون بها لتشجيع الشباب من مختلف دول العالم، وكيفية التسجيل لحضور المنتدى، وقاموا بمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

ورصدت الفيديوهات أيضا تجارب عدد من الشباب الذين شاركوا بالفعل خلال النسخ السابقة للمنتدى، مشيرين إلى أن المشاركة فى منتدى شباب العالم تجربة مهمة جدا للتعرف على الشباب من كل دول العالم والتعرف على مختلف الثقافات فى مكان واحد يجمع كل هذا، بالإضافة إلى لقاء القيادات المصرية وقيادات ممثلى كافة دول العالم، كما تضمنت الفيديوهات التى تم تنفيذها بلغة الدولة التى تم التصوير بها واللغة الإنجليزية للترويج لأهداف المنتدى وفعالياته وأنشطته.

وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد عن سعادتها بما تحقق من أهداف فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الشباب المصرى بالخارج محور أساسى لعمل وزارة الهجرة، معربة عن فخرها بأبنائنا الدارسين بالخارج وحرصهم على تطوير معارفهم وخبراتهم، بما يعود بالنفع على الوطن، مشددة على أن شبابنا الدارسين بالخارج كنز وسفراء لمصر، وأنه أصبح لدينا من ينقل الصورة الحقيقية للخارج ويروج لما يحدث على أرض مصر من تنمية.

ويعود منتدى شباب العالم 2021 فى نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ، بهدف تجميع الشباب من جميع أنحاء العالم مع صناع القرار والمسئولين لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع.