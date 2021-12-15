الحكومة: 750.2 مليار جنيه إجمالى الناتج المحلى للزراعة خلال «2020 - 2021»

جدة - نرمين السيد - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن إجمالى الناتج المحلى لقطاع الزراعة خلال العام المالى 2020 - 2021 بلغ 750.2 مليار جنيه، مقابل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة 10.8%.





كما أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إجمالى قيمة الاستثمارات المنفذة فى قطاع الزراعة خلال العام المالى المذكور بلغ حوالى 51.7 مليار جنيه مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة 26.9%.

جاء ذلك فى بيان لمركز المعلومات يستعرض فيه عدد من الإحصاءات والمؤشرات فى مجال الزراعة بمصر خلال الفترة الماضية.

وأوضح المركز أن إجمالى قيمة دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة وصل فى 2021 إلى 665 مليون جنيه، مقارنة بـ 140 مليون جنيه خلال العام السابق له، بزيادة قدرها 525 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالأسمدة ودورها فى القطاع الزراعى، أشار المركز إلى أن اليوريا تعد من أكثر الأسمدة النيتروجينية استخداما فى العالم، حيث توفر التغذية المطلوبة للنباتات بالنيتروجين، وتعمل على ضبط التغذية فى المراحل الرئيسية لنمو النبات، كما تستخدم نترات النشادر كمكون فى الأسمدة الآزوتية، وهى مادة كيميائية مهمة للغاية فى الصناعة الزراعية، مشيرا إلى أن إجمالى كمية الأسمدة المدعومة للزراعة بلغ 2.2 مليون طن خلال عام 2020 -2021.

وعن الصوب الزراعية للخضروات الشتوية، أوضح مركز المعلومات سعى الدولة نحو التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية، بهدف زيادة الإنتاج والمساحة المستغلة، وذلك فى إطار المميزات التى تمنحها الصوب الزراعية من حيث استهلاكها لكميات أقل من المياه من تلك التى تحتاجها الزراعات التقليدية المكشوفة، فضلا عن إنتاجها لحاصلات زراعية عالية الجودة وفى غير موسمها الطبيعى، مشيرا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة من صوب الخضروات الشتوية بلغ 23.7 مليون م2 خلال عام 2019 /2020، مقارنة بـ 18.5 مليون م2 عام 2016 /2017، بنسبة زيادة (28%)، كما بلغ إجمالى عدد الصوب للخضروات الشتوية 62 ألف صوبة مقارنة بـ 52 ألف عام 2016/ 2017، بنسبة زيادة 19%، وبلغ إجمالى الإنتاج المحلى من الصوب للخضروات الشتوية 249.5 ألف طن مقارنة بـ 192.1 ألف طن عام 2016 /2017، وبنسبة زيادة 30%.