القوى العاملة: تعيين 3546 شابا واستخراج 1998 رخصة مزاولة المهنة بالجيزة 

وأوضح وزير القوى العاملة أنه تم استخراج 1649 شهادة قياس مستوى المهارة، و1998 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر نوفمبر الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 77 منشأة، وعمل 6 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 121 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 68 محضرا، وعمل 44 ندوة توعية للعاملين.
أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 274 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 209 محاضر عمالية، وبحث 21 شكوى.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعيا وصحيا، بواقع 15 منحة زواج بـ 45 ألف جنيه، و52 منحة مولود بإجمالى 104 آلاف جنيه، و6 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 12 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية لـ 73 عاملا وعمل 12 عملية جراحية لـ 12 عاملا .
وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 85 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 20 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.
أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 751 شكوى عمالية ( فصل - مطالب )، تم تسوية 45 شكوى منها وديا، وإحالة 138 شكوى للمحكمة العمالية، و65 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 104 شكوى، و399 ما زالت تحت البحث والدراسة.
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