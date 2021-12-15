رئيس هيئة الرقابة الإدارية يوقع على مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة النزاهة...

على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، التقى اليوم السيد الوزير حسن عبد الشافي احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد مهند حجازى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدولة الأردن الشقيقة. حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة في الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية. وفى نهاية اللقاء وقع الجانبين على مذكرة تفاهم للتعاون في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتدريب.

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