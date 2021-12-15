انخفاضات متتالية في درجات الحرارة..تعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-12-2021

/666249/انخفاضات-متتالية-في-درجات-الحرارةتعرف-حالة-الطقس-اليوم-الأربعاء-15-12-2021

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-12-2021 ودرجات الحرارة، حيث يبحث الكثير من المصريين عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-12-2021 ودرجات الحرارة، حيث شهدت البلاد تغيرات متلاحقة في حالة الطقس وانخفاضات متتالية في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية.

دوت الخليج حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-12-2021 ودرجات الحرارة ويقدم دوت الخليج حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-12-2021 ودرجات الحرارة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه. وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الأحد المقبل، وتستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع استمرار لنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أنحاء متفرقه. وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: درجات الحرارة المتوقعة اليو م الأربعاء 15 ديسمبر: القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة

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