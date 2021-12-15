/666251/منتدى-شباب-العالم-يمد-فترة-التسجيل-لمشاركة-الشباب-من-جميع-أنحاء-العالم

تُعلن إدارة منتدى شباب العالم عن مد فترة التسجيل لمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم في النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، والذي تنطلق فعالياته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير القادم برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. حيث كان المقرر أن ينتهي التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى يوم ١٥ من ديسمبر بعد ان استمر لمدة شهر كامل ،ولكن نظراً للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام، وحرصاً من إدارة المنتدى علي إعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم ، فقررت إدارة المنتدى مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الحالي علي الموقع الرسمي للمنتدي www.wyfegypt.com.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مد فترة التسجيل للمشاركة فى منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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