/666252/تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الفاكهة-والخضروات-اليوم-الأربعاء-15-12-2021

يتسائل العديد من الموطنين كل يوم عن أسعار الفاكهة والخضروات، وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية المتداولة في الأسواق، والتي شهدت انخفاض نسبي خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج ويرصد موقع دوت الخليج الإخباري بشكل يومي، أسعار المواد الاستراتيجية والغذائية في الأسواق المصرية، والتي تأثرت سابقا بموجات كورونا. ووفقًا لما تم رصده في الأسواق، فقد وصلت أسعار الطماطم إلى 3 جنيهات كحد أقصى، ونبات الفاصوليا وصل إلى 7 جنيهات والكوسة من 3 إلى 6 جنيهات. دوت الخليج ينشر أسعار الخضروات والفواكة اليوم الأربعاء 15-12-2021 الطماطم تتراوح أسعارها ما بين 1.50 جنيه إلى 3 جنيهات. الخيار البلدي من 1.75 إلى 3 جنيهات. البامية من 6 إلى 9 جنيهات. الليمون البلدي يبدأ من 5 إلى 8 جنيهات. البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات. البصل بين 2 جنيهات و3.20 جنيه. الكوسة بين 3 جنيهات و6 جنيهات. الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.50 جنيه. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الملوخية بين 1.50 جنيه و3 جنيهات. دوت الخليج ينشر أسعار الفاكهة: البرتقال البلدي تبدأ أسعاره من 2 إلى 3.50 جنيه. الجوافة ما بين 4 و7 جنيهات. البرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيهات. اليوسفي ما بين 3 إلى 6 جنيهات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج ينشر أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الأربعاء 15-12-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.