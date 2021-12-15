غدًا الخميس.. شيرين ضيفة برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي

/666255/غدا-الخميس-شيرين-ضيفة-برنامج-أسرار-النجوم-مع-إنجي-علي

تحل الفنانة شيرين، غدًا الخميس الموافق 16 ديسمبر، ضيفة علي برنامج «أسرار النجوم»، عبر إذاعة «نجوم أف.إم»، وقناة «نجوم TV»، مع المذيعة إنجي علي، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنانة شيرين ضيفة على برنامج «أسرار النجوم».

شيرين تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة ببرنامج «أسرار النجوم»

تكشف شيرين خلال الحلقة كواليس رحلتها مع الفن والأعمال الفنية المنتظر مشاركتها بها خلال الفترة المقبلة، وتتحدث عن الأعمال الفنية التي شاركت بها.

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على الصعيد الآخر، شاركت شيرين في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «القاهرة كابول» بطولة خالد الصاوي، طارق لطفي، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، سامح السيد، سميرة الأسير، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم قاسم سرور، شيرين، حسني شتا، معتز هشام، مايا طلام، وكريم سامي، ويشارك عدد من ضيوف الشرف في المسلسل منهم أحمد رزق، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.

«القاهرة كابول» تصوير كريم أشرف، ديكور محمد أمين، منتج فني تامر فتحي وأحمد فرغلي، مونتاج أحمد الطرابلسي، موسيقى خالد داغر، ألوان شريف فتحي، مكياج محمد عبدالحميد، كوافير محمد حافظ، مخرج منفذ شادي يسري، كاستنج أحمد تمام، مساعد أول إخراج خالد أحمد كمال، مدير الإنتاج محمد أبو النصر، إضاءة أيمن الصاوي، بانثر شريف فتحي، منسق المناظر شريف مصطفى، أسطى الكاميرا سعيد علي، تصميم البوسترات آدم عبدالغفار.

قصة مسلسل القاهرة كابول

ومسلسل «القاهرة كابول» يدور حول ثلاث قصص حول المؤامرات التي تحاك ضد الوطن العربي من أعداء السلام في الفترة الأخيرة، ويجري تسليط الضوء على الجماعات الإرهابية، ويقوم طارق لطفي بدور أحد التكفيريين خلال أحداث المسلسل، ويقوم فتحي عبدالوهاب بدور رجل شرطة مكلف بالقبض عليه، ويقدم خالد الصاوي، خلال أحداث المسلسل دور رجل الإعلام الذي يسلط الضوء على تلك الواقعة.

وعن آخر أعمالها السينمائية فكانت فيلم «أعز الولد» والذي شاركت فيه بجانب دلال عبد العزيز وميرفت أمين وانعام سالوسة ورجاء الجداوى وسامي مغاورى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف شريف نجيب وجورج عزمى واخراج سارة نوح.

مواعيد عرض برنامج أسرار النجوم

يذكر أن برنامج «أسرار النجوم»، يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة «نجوم أف.إم» وقناة نجوم TV، وتقدمه المذيعة إنجي علي.