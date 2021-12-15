/666258/غازات-البطن-مش-ببلاش-أمريكية-تكسب-5000-آالاف-دولار-من-الريح-بعد-إطلاقه-في-برطمانات-وبيعه-للمعجبين

غازات البطن مش ببلاش.. في واقعة غريبة أقدمت نجمة أمريكية تدعى ستيفاني ماتو، على فعل أمر غريب، لم يفكر فيه أحد من قبل، والذي يعد أبهى صور الاستغلال والاستفادة من العدم، حيث وجدت ستيفاني تجني من هذا الفعل آلاف الدولارات.

دوت الخليج

هذا الفعل هو بيع غازات البطن، قد تعتبره في البداية شيء مقزز ومجرد التفكير فيه يدفعك للإحراج لكنه بالنسبة للكثيرين أصبح له رواج بشكل كبير وعليه طلب في الأسواق، حيث حققت هذه الأمريكية ثروة من"الريح" بعد إطلاقه في برطمانات وبيعه للمعجبين.

بيع غازات البطن في برطمانات

واستطاعت هذا الفتاة جني أموال عديدة عبر إطلاقها الريح في زجاجات، وبيعه من خلال الإنترنت، حيث تقوم الأمريكية ستيفاني ماتو بتعبئة الغازات في عبوة زجاجية، وترسل العبوة بالبريد إلى متابعيها مقابل 1000 دولار للعبوة الواحدة.

نصائح للمتابعين

لم تكفتي الأمريكية ستيفاني ماتو بعرض هذا المنتج للبيع مقابل هذه الدولارات فحسب، بل أعطت نصايحها للأخرين لكل من يريد أن يجرب هذا الأمر، عن طريق اعطاء وصفات لعدد من الاكلات عن طريق الفيديوهات عبر مواقع التيك توك والانستجرام.

كشفت الامريكية ستيفاني ماتو، انها حققت ارباح تيقرب من 50000 دولار أمريكي في أسبوع، من خلال منتجها الخاص من نوعه، الذي تقوم بوضعه في برطمانات كما هو موضح بالفيديوهات السابقة.