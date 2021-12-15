رسمياً.. إتحاد الأندية الأوروبية يطلب في خطاب رسمي تأجيل كأس الأمم الأفريقية

/666259/رسميا-إتحاد-الأندية-الأوروبية-يطلب-في-خطاب-رسمي-تأجيل-كأس-الأمم-الأفريقية

أرسلت اليوم الأربعاء، رابطة الأندية الأوروبية المعروفة بـ"ECA"، خطاباً رسمياً إلى الاتحادين الدولى لكرة القدم والأفريقى، وذلك من أجل تطالب خلاله بإلغاء بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موتسيبي، عن موقف "الكاف"، من إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وموقف بطولة كأس أمم أفريقيا، في حالة تطبيق إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، في الفترة القادمة.

وقال موتسيبي خلال تصريحات في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجمعية العمومية الذي أقيم في القاهرة: "في حالة إقامة كأس العالم كل عامين، سيستمر كأس الأمم على نظامه الحالي، إقامته كل عامين".

وأردف: "أنا شاكر جدًا للكاميرون وحكومتها التي تضمن نجاح البطولة، وإن شاء الله تتم بنجاح كبير".

واختتم: "اليوم وافقنا على قرار بطولة دوري السوبر الإفريقي وستعود بالنفع على الكرة الإفريقية، وسنقوم بالإعلان عن تفاصيل هذه البطولة قريبًا وسنضع كل المعلومات عنها".

منتخب مصر في كأس العالم

وقال: " أريد فوز إحدى الدول الأفريقية بكأس العالم، ومصر من الدول التي تعطينا هذا الأمل سواءً في المونديال المقبل أو الذي يليه ".

وأضاف: " أنا غير محايد هنا مصر منحت العالم محمد صلاح ويجب أن نفخر جميعًا به، أتمنى أن يفوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم".

عامر حسين

تحدث عامر حسين عضو لجنة الأندية والمشرف على المسابقات، حول ضغط المباريات على الفرق المصرية الفترة المقبلة.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت ببرنامج "ملعب أون": " أفضل شئ إلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا هذا سيريحنا جميعاً من ضغط المباريات، وسيريح لجنة المسابقات".

وأضاف: " الأهلي سيخوض مباراة في الدوري سواء قبل مباراة السوبر الإفريقي أو بعدها، وفى سياق متصل قال عامر حسين، إنه بعد تحديد موعد مباريات كأس العالم للأندية سيجرى تعديلات على جدول الدوري".

وأكمل: " تم وضع أكثر من سيناريو مع الأهلي مع عدم تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي بشكل رسمي، لنكون مستعدين لجميع الحالات".