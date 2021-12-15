/666260/بعنوان-ريادة-الاعمال-المؤتمر-الثاني-لضمان-الجودة-بجامعة-سوهاج-قريبا

قال صباح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن مجلس إدارة مركز ضمان الجودة وافق على عقد المؤتمر الثاني لضمان الجودة خلال يومي ٢٠ و٢١ مارس 2022، تحت عنوان "ريادة الأعمال: الطريق إلى جامعة الجيل الرابع وخلق مهارات القيمة المضافة في إطار من معايير الجودة"ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس لمجلس إدارة المركز، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور محمود السيد عجمي مدير عام التعليم الفني بسوهاج، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن جامعة سوهاج تسعى بشكل دائم لتدبير الإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية، ومساعدة جميع الكليات بالتعاون مع مركز ضمان الجودة والاعتماد، في إعداد التقارير الخاصة بكل كلية لتمكينها من اجتياز الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي، من قبل مراجعي الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مشيراً إلى قرب اعتماد عدد من الكليات الحديثة، وتجديد الاعتماد لبعض الكليات الأخرى.

على جانب اخر قال الدكتور أحمد الخطيب، إن الاجتماع ناقش عدد من البنود المطروحة على جدول الأعمال منها، التصديق على محضر الجلسة السابقة، كما ناقش توصيات المنتدى الثاني لضمان الجودة الذي عُقد الشهر الماضي، ورفع التوصيات لاعتمادها من مجلس الجامعة لاتخاذ القرارات التنفيذية بشأنها، بالإضافة إلى تحديث مصفوفة التدريب للمركز، وتنفيذ دورة تدريبية تنشيطية لمدة 3 أيام خلال شهر ديسمبر الجاري، خاصة بمديري وحدات الجودة وأعضاء لجان المراجعة.

انهيار منزل فى سوهاج

على جانب أخر ايضا انهار منزل من طابقين مبنى من الطوب الاحمر والابيض واللبني، على ساكنيه مما ترتب علية احتجازهما داخل المنزل لبعض من الوقت حتى تم انقاذهما ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

انتقل رئيس مباحث المركز وتبين أن المنزل مكون من طابقين " الجزء الخارجي من المنزل مبني بالطوب الأحمر والإسمنت والجزء الخلفي للمنزل مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية " علي مساحة " 420 " متر ملك المدعو " مجدي ش م ا " 78 عام بالمعاش ويقيم دائرة القسم "يقطنه وأسرته" وتبين سقوط سقف الصالة بالطابق الثاني بالجزء الخلفي للمنزل وانهيار سلم المنزل مما أدي لاحتجاز مالك المنزل ونجلته المدعوة " إيفا م ش م " 45 عام حاصلة علي ليسانس حقوق وتقيم بذات العقار.

تمكنت قوات الإنقاذ البري من إنقاذ المذكورين وتبين عدم وجود إصابات بهما وأفاد مالك المنزل المذكور بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.