/666233/اله-عجن-وشال-يتسببان-في-مصرع-خباز-في-سوهاج

لقى عامل مصرعه اليوم متأثرا بإصابته اثناء العمل في مخبز بلدى بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وتم نقل الجثة الي مستشفى جرجا العام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من مأمور مركز جرجا يفيد بمصرع عامل اثناء العمل داخل مخبز بلدي.

أنتقل على الفور رئيس مباحث مركز جرجا، والفريق المعاون له وتبين دخول المدعو " محمود ص م ع " 30 عام ويعمل عجان بمخبز ويقيم دائرة مركز جرجا الى مستشفى جرجا العام " جثة هامدة ".

وباستجواب كل من والدة المدعو" صابر م"63 عام، عامل، و"سعد ح" 56عام، عامل، صاحب المخبز، ويقيمان بذات الناحية، أفادوا بأن المذكور كان يعمل بمخبز ملك الثاني، والتف الذراع الخاص باله العجن بشال ملفوف على رقبة المتوفى مما أدى الى اختناقه ووفاته في الحال.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابات رضيه حول الرقبة وتهتك بالذراع الأيمن وأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية .

مصرع شاب واصابة اخر بحادث سير بسوهاج

أدى تصادم بين موتوسيكل، وسيارة ربع نقل بناحية الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج الي مصرع شاب واصابة اخر وتم نقل الجثة والمصاب الى مستشفى جرجا العام.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين مصرع المدعو م" 23" عام، عامل ويقطن بقرية الخلافية، وايضا اصابة المدعو "ج ع" 21 عام، عامل ويقطن بنفس العنوان كانوا على متن الموتوسيكل، وجارى تحديد السيارة التي قامت بالهرب بعد الواقعة مباشر.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة للمستشفى العام في جرجا والمصاب ايضا ورفع اثار الحادث وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

زراعة 40 ألف و800 شجرة فى سوهاج

على جانب اخر أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن زراعة 40 ألف و842 شجرة بجميع مدن وقرى المحافظة منذ انطلاق مبادرة " أحلى وهي خضرا " في 2 نوفمبر الماضي ، منها 9192 شجرة زيتون، و400 شجرة ليمون، وذلك في إطار خطة المحافظة للتشجير وزيادة المساحات الخضراء وتحويل سوهاج إلى محافظة خضراء، وتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال تبطين وتأهيل الترع .

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجان والبت والتظلمات واسترداد أراضي أملاك الدولة، بحضور مسئولي التقنين والأملاك بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور أعضاء اللجان .