حياة كريمة.. الصحة تطلق 89 قافلة طبية مجانية بالمحافظات لمدة 15 يوما

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 89 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر ديسمبر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية متنقلة.

من جانبه، قال الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، انه سيتم إطلاق 15 قافلة طبية يومى 15 و16 ديسمبر بمناطق السمطا بحرى مركز دشنا محافظة قنا، والطوناب مركز ادفو شرق محافظة اسوان، والمشرك البحرى مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، ومنشأة أبومليح مركز سمسطا محافظة بنى سويف، ودقهلة مركز الزرقا محافظة دمياط، والجباب مركز طما محافظة سوهاج، وبرقوقة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وأبوالنجا مركز المحلة أول محافظة الغربية، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعى بحى فيصل محافظة السويس، وكفر ربيع مركز تلا محافظة المنوفية، وواديى خزيرة ومجيرح مركز شرم الشيخ – دهب محافظة جنوب سيناء، ومرسى علم محافظة البحر الأحمر، وحلوة مركز مطاى محافظة المنيا، وابوغليلة مركز برانى محافظة مطروح، ومركز طبى الاسمرات بحى المقطم محافظة القاهرة، إضافة الى قافلة طبية اخرى سيتم اطلاقها بمنطقة منشأة ابوعمر محافظة الشرقية يومى 16 و17 ديسمبر.

كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومى 17 و18 ديسمبر، فى مناطق شرباص مركز فارسكور محافظة دمياط، ونمرة البصل مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، ووادى بئر زغير – وادى مجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، والحيز حى الواحات البحرية محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل يومى 18 و19 من الشهر نفسه فى مناطق خالد بن الوليد مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، ونجع سبع محافظة أسيوط، وكوم اشقاو مركز طما محافظة سوهاج، وكفر بصفا مركز كفر شكر محافظة القليوبية، واليمن مركز العامرية محافظة الإسكندرية، ومنشأة الجمال مركز طامية محافظة الفيوم، كما سيتم اطلاق 3 قوافل طبية بمناطق القلعة مركز قفط محافظة قنا، ومنيحة مركز كوم امبو محافظة أسوان، وأم الحويطات – قرية النصر ك 85 مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، خلال يومى 19 و20 ديسمبر الجارى.

وأضاف طه أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومى 20 و21 ديسمبر فى مناطق سيدى شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، وتل العمارنة مركز ديرمواس محافظة المنيا، ومركز طبى كفر العلو بحى حلوان محافظة القاهرة، والبريجات مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، واليوسيفية مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، إضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومى 21، و22 ديسمبر فى مناطق الشنابلة مركز أبنوب محافظة اسيوط، وكفر الجمال مركز طوخ محافظة القليوبية، والزعفرانة مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، والقبابات حى اطفيح محافظة الجيزة، والأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادى الجديد.

وتابع أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومى 22 و23 من الشهر نفسه بمناطق الزيات محافظة مطروح، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، وهرم ميدوم مركز الواسطى محافظة بنى سويف، وطبل بمحافظة دمياط، ونجع الماسخ مركز المراغة محافظة سوهاج، وكوم شريك مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وشبراخلفون مركز اشمون محافظة المنوفية، والكرامة مركز العريش محافظة شمال سيناء، وبلاد المال قبلى مركز أبو تشت محافظة قنا، والمنار مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وسيدى حمود مركز المحلة محافظة الغربية، وبنجر4 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، بجانب إطلاق 3 قوافل طبية يومى 23، و24 ديسمبر بمناطق عدن مركز باريس محافظة الوادى الجديد، والسماعنة مركز فاقوس محافظة الشرقية، وام الرزق مركز شربين محافظة الدقهلية.

وأشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية إلى إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق الناصرية مركز فارسكور محافظة دمياط، وابوغالب حى منشأة القناطر محافظة الجيزة، وكفر البسطويسى مركز المحلة محافظة الغربية، فى يومى 24 و25 ديسمبر، كما سيتم اطلاق 9 قوافل طبية اخرى يومى 25 و26 من الشهر نفسه فى مناطق السوالم مركز ابنوب محافظة اسيوط، والجزازرة مركز المراغة محافظة سوهاج، وكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، والمناديل مركز الخانكة محافظة القليوبية، وكفر مجر مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والمطاعية مركز البياضية محافظة الأقصر، والجزاير مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، ومطول مركز إطسا محافظة الفيوم، وبرج العرب القديم ببرج العرب محافظة الإسكندرية.

واستطردت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 26 و27 ديسمبر بمنطقة السيل الريفى بمحافظة اسوان، و7 قوافل طبية أخرى بمناطق البرنوجى مركز دمنهور محافظة البحيرة، وقراش مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والعواسجة مركز ههيا محافظة الشرقية، ومركز طبى العبد بحى السلام أول محافظة القاهرة، والزيات مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، والبنجر24 مركز الحمام محافظة مطروح، والشيخ مسعود مركز العدوة محافظة المنيا، يومى 27 و28 ديسمبر، كما سيتم اطلاق قافلتين طبيتين يومى 28 و29 ديسمبر بمنطقتى بنى حسين محافظة اسيوط، والقبابات بحى اطفيح محافظة الجيزة.

واختتمت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية يومى 29 و30 ديسمبر فى مناطق طما فيوم مركز أهناسيا محافظة بنى سويف، والشوكة (البساتين) مركز دمنهور محافظة البحيرة، والعيساوية مركز اخميم محافظة سوهاج، ومحلة القصب مركز المحلة أول محافظة الغربية، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، وكفور الغاب مركز كفرسعد محافظة دمياط، والسلام مركز الحمام محافظة مطروح، والجهاد 4 مركز العدوة محافظة المنيا، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، وعزبة عبدالرحمن مركز نجع حمادى محافظة قنا، وبنبان قبلى مركز دراو محافظة أسوان، إضافة إلى قافلة طبية أخرى بمنطقة سماكين الشرق مركز الحسينية محافظة الشرقية يومى 30 و31 ديسمبر.