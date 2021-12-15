خروج 13 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة فى التعديلات الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على التعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، المقدم وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وخرجت 13 سلعة وخدمة من قائمة ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للتعديلات الجديدة.. وهى: خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور. خضوع سلع وخدمات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة للضريبة بسعر (صفر). الخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للهيئات العامة. مدخلات إنتاج صناعة الورق. الأقراص الخام المعدة لسك العملات. الأدوية والمواد الفاعلة فى إنتاجها والأمصال واللقاحات. الدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم. وسائل تنظيم الأسرة. الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها. المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا. خدمات الصرف الصحى وتنقية أو تحلية المياه. محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومنتجات المطاحن. 7 أنواع من الإعلانات أبرزها إعلانات إعلام أو تنبيه الجمهور و"المفقودين" وتنظيم العمل.

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