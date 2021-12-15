جاء ذلك فى تقرير عاجل تلقاه وزير القوى العاملة من حسام طلبة على مدير مديرية القوى العاملة بقنا، أشار فيه إلى أنه رافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، فى أثناء زيارة أسرة الطفل الشهيد لتأدية واجب العزاء .
كما قام مدير المديرية بتقديم واجب العزاء باسم وزير القوى العاملة لأسرة الطفل الشهيد.
وقال مدير مديرية القوى العاملة : إن توجيهات الرئيس السيسى دراسة حالة أسرة الطفل، وإدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة "سكن كريم" لبناء المنزل بشكل جديد ولائق وتوفير الفرص اللازمة بصورة عاجلة.
كما أشار إلى أنه جرى صرف مساعدة عاجلة لاسرة الطفل قيمتها 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، وألف جنيه جنيه لوالد الطفل ووالدته من إحدى الجمعيات، مع استمرار صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وصرف أدوية للأسرة بشكل شهري، وتوفير سلة مواد غذائية من محافظة قنا، فضلا عن قيام المحافظة بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير أحد المشروعات "تروسيكل أو عربة أو منفذ لبيع الخضروات"، بنظام التقسيط لرب الأسرة بدون فوائد لمساعدة الأسرة على مواجهة أعباء الحياة.
يذكر أن مدينة نجع حمادى التابعة لمحافظة قنا، شهدت أصداء جريمة بشعة اهتز لها الشراع القناوى بأكمله، حيث تم العثور على جثة طفل لم يتجاوز الـ 16 عاما مذبوحا داخل الزراعات بالقرب من قرية المصالح بمركز نجع حمادى عندما حاول أحد المجرمين سرقة أموال الضحية المتمثلة فى ايراد يومه من بيع الخضروات والذى يصرف منها على أسرته المكونة من 8 أفراد باعتباره العائل الوحيد لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. سعفان: فرصتا عمل لشقيقى شهيد لقمة العيش فى قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.