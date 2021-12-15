صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1880 مواطنا بقرية بلة المستجدة

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بلة المستجدة، بمركز بنى مزار، يومى 13 و14 من ديسمبر الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1880 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان. قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 329 حالة جراحة و608 حالات أطفال و217 باطنة و135 قلب و119 نساء و69 أسنان و191 جلدية 43 تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل 107 تحاليل مختلفة، وعمل 23 حالة موجات صوتية، وعمل 14 حالة رسم قلب، وعمل 5 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 142 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 2 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 148 متردد.

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