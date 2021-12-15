أمطار وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة وتوجه نصيحة مهمة

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، فى بيان اليوم، أن يكون الطقس غير مستقر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وأوضحت أن طقس الأيام المقبلة، يشهد ظهورا للسحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة فى بعض الأحيان.

وأضافت الهيئة أن مصر تشهد انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة خاصة الصغرى، والمتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 10 درجة، وتكون الكبرى بين 19 و17 درجة حتى أول الأسبوع المقبل.

وطالبت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت تفاصيل طقس الفترة من الأربعاء 15 ديسمبر وحتى الاثنين 20 ديسمبر.

ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، وشمال الصيعد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

الأربعاء 15 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 - 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 16 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من جنوب الدلتا وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الجمعة 17 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

السبت والأحد 18 و19 ديسمبر:

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الإثنين 20 ديسمبر:

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.