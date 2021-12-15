المفتى: الشريعة الإسلامية أسست للوعى بمفهومه الشامل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، "من المقرر أن قضية التفكير البيئى إنما تنطلق بداية من الوعى بقضايا البيئة، والوعى فى حقيقته يدور حول الإدراك الدقيق والحقيقى، إدراك الذات، وإدراك المتغيرات التى تحيط بالإنسان".





جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها فضيلته خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى الإسلامى العالمى السابع عشر المنعقد فى موسكو عبر تطبيق "زووم" الافتراضى، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للإفتاء.

وأوضح علام، خلال كلمته، أن الوعى بهذا المفهوم صفة إسلامية أصيلة وعامة، أن الشريعة الإسلامية قد أسست للوعى بمفهومه الشامل، فبينت حقيقة الذات البشرية، والكون المحيط، وعلاقة الإنسان بذلك الكون، ولا شك أن الوعى البيئى كان أحد محاور ذلك الوعى الشامل الذى كرس الإسلام له.

وأضاف أن التناول الإسلامى لقضايا البيئة لم يقتصر على مجرد الوعظ والخطابة، بل تشكل فى إطار الشريعة الإسلامية نظرية رائدة تجاه الحفاظ على البيئة ومكتسبات الإنسان من ذلك الكون المسخر له، بل انطلقت الشريعة فى اتجاه مواز لذلك الاتجاه فى سياق التفكير البيئى، وهو اتجاه التنمية المستدامة لتلك البيئة ومواردها، وقد بنى ذلك على ركائز عدة من شأنها تنمية الإدراك لدى الإنسان بفهم وظيفته وذاته وبيئته.

وأوضح مفتى الجمهورية أنه من هذه الركائز أن الشريعة المباركة قد أصلت لمبدأ مسؤولية الإنسان، فقال سبحانه وتعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة}، فمثلت خلافة الإنسان لله فى الأرض ركن قضية التفكير البيئى فى الفكر الإسلامى، إذ وضعت الإنسان أمام مسؤوليته تجاه البيئة والكون، فالإنسان هو المستفيد الأول من موارد البيئة، فهو مسؤول عن حل ما يطرأ من مشكلات فى سبيل أن تتعاظم الفوائد فيتقاسم الخلق هذه العطايا على قدر سواء.

وأشار إلى أن نظرة الإسلام إلى البيئة فى إطار التفكير البيئى جاءت مليئة بقيم الحفاظ عليها وتنميتها، فقد أسس الإسلام لتلك القيم وربطها ربطًا مباشرًا بالمنظومة التشريعية، فجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة وجعل إنقاذ حيوان سببًا مباشرًا لدخول الجنة مهما ثقلت الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم "إن امرأة بغيا رأت كلبا فى يوم حار يطيف ببئر قد أخرج لسانه من العطش فأخذت له ماء فشرب فغفر لها".