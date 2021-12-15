تعرف على توقعات برج الحوت 2022 "حظك اليوم"

توقعات برج الحوت 2022 "حظك اليوم".. يتميّز مولود برج الحوت بالخيال الواسع حيث انه يكون يكون شخص ذو عاطفة مرهفة وحساسة، كما أنه شخص غير جشع وأناني، الماديات تكون في أخراهتماماته، ذو حدس قوي وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي ويتهرب من الواقع، كتوم للأسرار وغامض، إرادته ضعيفة وسهل الانقياد.
دوت الخليج
توقعات برج الحوت 2022 "حظك اليوم"
حقائق مثيرة عن برج الحوت ومعلومات بشأنه
برج الحوت: من 19 فبراير- 20 مارس.
العنصر: الماء.
الكوكب المسيطر: المشتري ونبتون.
اليوم المحبب: الخميس
اللون المفضل: الأخضر البحري.
أرقام الحظ: 7 – 16 – 25.
الحجر الكريم: حجر القمر وحجر الدم.
المعدن: القصدير والبلاتين.
برج الحوت .. علي المستوي العاطفي و المهني و الصحي
على الصعيد العاطفي: المواقف المثيرة للاهتمام والرومانسية للغاية مدرجة في جدول أعمالك اليوم، إذا كنت تحضر تجمعًا صغيرًا وتبحث عن الحب، فلا تبتعد كثيرًا عن الشخص الأول الذي يبدو أنه يقدم لك كل ما تريده وأكثر، قد يكون هناك مشكلة لن تكتشفها على الفور استمتع بالمناسبة فقط.
علي الصعيد المهني: تبدأ دورة العمل الجديدة اليوم والتي من المحتمل أن تجلب لك كثيرا من الحظ فيما يتعلق بحياتك المهنية، هذا وقت رائع للتخطيط لزيادة أو ترقية من نوع ما، أنت تستحقها وستحصل عليها بالتأكيد.
على الصعيد الصحى: لو بدأت تشعر بالمرض مؤخرًا، قد ترغب في التفكير في تكثيف شربك للمياه، وهو أمر يوصى به بشدة في هذا الوقت، حاول أن تجعل من المعتاد شرب كوبين من الماء الدافئ قبل تناول القهوة أو الشاي في الصباح، لزيادة ترطيب وتغذية خلايا جسدك، استثمر في العصائر وصنع مشروبات صحية من الفواكه والخضروات.
مشاهير برج الحوت
من مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبى.
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