/666265/رئيس-شركة-مياه-سوهاج-يتأكد-من-مطابقة-الاعمال-للمواصفات-بمحطة-نيدة--صور

جاء ذلك للتأكد من استلام جميع الاعمال طبقا للمواصفات القياسية لضمان استمرارية عمل المحطة فى انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه.

وتفقد صلاح ورشة لف المواتير للتأكد من القيام بجميع الاعمال بجودة عالية وكذلك الانتهاء من جميع المواتير العاطلة فى اسرع وقت ممكن لإعادة تشغيلها وضخ المياه للمواطنين.

يذكر ان صلاح تفقد محطة مياه السوهاجيه الارتوازي، ومحطة مياه ناصر، ومحطتي رفع صرف صحى رقم 3، والري بأخميم ومحطة رفع صرف صحى الكاشف بسوهاج وذلك للتأكد من التشغيل القياسي والقيان بأعمال الصيانة والالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

رئيس مياة سوهاج يتفقد محطتى ادفا وعرابة ابوالدهب

على جانب اخرزار أمس المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب محطة معالجة الصرف الصحي في قرية ادفا ومحطة معالجة الصرف الصحي في قرية عرابة ابو الدهب بمركز سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات حتى يمكن الاستفادة منها وزيادة نسبة المستفيدين بخدمة الصرف الصحي بتلك القرى .

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إن اعمال التشغيل التجريبي جارية لمشروع الصرف الصحي في قرية عرابة ابو الدهب، والذى يستفيد منه 57 الف نسمة ويضم 4 محطات رفع صرف صحى بتكلفة تبلغ 27.8 مليون جنيه، وشبكة انحدار بطول 56135 متر بتكلفة تبلغ 134.7 مليون جنيه، ومحطة معالجة تبلغ طاقتها التصميمية 6100 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 83.8 مليون جنيه، ومزرعة صرف صحى على مساحة 228 فدان بتكلفة تبلغ 61.3 مليون جنيه.

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة ادفا

أشار المهندس ابو ضيف احمد، رئيس وحدة تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الى أن تنفيذ مشروع صرف صحى قرية ادفا جاري، والذى يشمل استكمال محطة المعالجة بعدد 8 برك أكسدة بتكلفة تبلغ 23.4 مليون جنيه، وتنفيذ خط طرد المياه المنقاه الي المزرعة بتكلفة تبلغ 7.9 مليون جنيه، وتنفيذ محطة رفع المياه المنقاه بتكلفة تبلغ 16.5 مليون جنيه وتنفيذ حوض موازنة لاستقبال المياه المنقاه بالمزرعة بتكلفة تبلغ 3.9 مليون جنيه، وتنفيذ محطة ضخ مياه الري واعمال الزراعة والشبكات بقرية ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 34.4 مليون جنيه، واستكمال تنفيذ شبكات الانحدار داخل قرية ادفا بتكلفة تبلغ 5.2 مليون جنيه.