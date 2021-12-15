/666266/تشيع-جثمان-شقيق-عفاف-رشاد-بمقابر-بنها-عقب-صلاة-الظهر

يُشيع جثمان جمال رشاد شقيق الفنانة عفاف رشاد إلى مثواه الأخير،اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر، بمقابر منطقة المنشية في بنها بمحافظة القليوبية.

دوت الخليج يرصد موعد تشيع جثمان شقيق الفنان عفاف رشاد.

وفاة شقيق عفاف رشاد

رحل عن عالمنا شقيق عفاف رشاد ،أمس الثلاثاء، تأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، الذي أُصيب به منذ 5 أيام فقط بعد أن انتقلت له العدوى من أحفاده.

عفاف رشاد تثير الجدل في أحدث ظهور

على الصعيد الآخر، أثارت الفنانة المصرية عفاف رشاد البالغة من العمر ثلاثة وستين عامًا حالة من الجدل الكبير على منصات السوشيال ميديا، وتحولت إلى تريند، بعدما نشرت صورة حديثة لها تَظهر فيها بشعر اشقر، ومن دون حجاب، وبجمال لافت، ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة هذه الصورة، وهل خضعت لعملية تجميل أم لجأت إلى برامج الفوتوشوب.

وبعدما أثارت عفاف زوبعة على مواقع التواصل الإجتماعي حاولت الرد عبر أحد البرامج التلفزيونية فقالت: أنا أهتم ببشرتي يوميا من خلال عدد من أقعنة الوجه التي تتكون من زبادي وليمون وجرسلين وزيت الزيتون ومر البطارخ، وماسورة نخاع نية مطحونة هذه الخلطة السحريه التي كشفتها رشاد.

ارتداء عفاف رشاد الحجاب

في عام 2015، تفاجأ جمهور النجمة عفاف رشاد بظهورها في عزاء الراحلة معالي زايد بالحجاب، وبعدها أعلنت عفاف رشاد أنها أقبلت على خطوة الحجاب بكامل إرادتها، فقد شعرت أنه حان الوقت لإرتدائه وذلك بعد عودتها من تأدية مناسك الحج، نفت عفاف رشاد اعتزالها الفن أو التمثيل وأنها سوف تستمر بعملها بهذا الشكل، ولكن بعد عدة سنوات، تفاجأ الجمهور مرة أخرى بظهور عفاف رشاد بدون حجاب وقد تعرضت للكثير من الإنتقادات، لتظهر عفاف رشاد مبررة لجمهورها سبب إزالة الحجاب، وهو سبب مرضي، فهي تتعرض لصداع شديد جداً جعلها مجبرة على إزالته، وقد أعربت عفاف رشاد أن الحجاب هو حجاب القلب، وأن التقرب لله ليس بالحجاب فقط.

زيجات عفاف رشاد

تزوجت فترة الفنان سامي العدل، ثم حدث الانفصال، لتتزوج المنتج محمد السبكي فترة ولكنهما انفصلا بعد ان أنجبت منه ابنهما، وشاركت في 3 أعمال فنية من إنتاجه منهم دورها في فيلم «حاحا وتفاحة»، ولكنها أعلنت أنها لم تحصل على أجر من مشاركتها في أعمال السبكي.

السيرة الفنية لعفاف رشاد

قدمت أكثر من 200 عمل فني بين مسرح وسينما ودراما.

آخر عمل درامي شاركت فيه عفاف رشاد، في رمضان الماضي، كان مسلسل «الاختيار1»، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في رمضان، بسبب تناوله قصة الشهيد المنسي.

أبرز الأعمال التي قدمتها في السينما كانت «العذراء والشعر الأبيض، نساء خلف القضبان، القرموطي في أرض النار».

وفي الدراما شاركت في مسلسلات «يارجال العالم اتحدوا، بوابة الحلواني، نحن لا نزرع الشوك، حواديت الشانزلزيه، نصف ربيع الآخر، آدم وجميلة»، وغيرهم