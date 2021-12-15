/666267/مهنتك-مستقبلك-إطلاق-وحدة-تدريب-متنقلة-بقرية-أم-دومة--في-سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية القوى العاملة بالمحافظة بإطلاق وحدة تدريب متنقلة بقرية أم دومة بمركز طما، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" وذلك ضمن ٢٧ وحدة للتدريب المتنقل بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واوضح هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أن الوحدات المتنقلة للتدريب تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة. وأضاف " أبو زيد " أن تلك الوحدات المتنقلة تقدم للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل في تلك القرى وهي : " التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية "، وذلك بنظام الساعات التدريبية ، حيث تم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر ، و 60 ساعة تدريبية على مهنتي "السباكة الصحية، وكهرباء المنازل" لمدة 15 يوما. رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة نيدة على جانب اخر زار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب اعمال نهو ملاحظات توسعات محطة مياه نيدة السطحية . جاء ذلك للتأكد من استلام جميع الاعمال طبقا للمواصفات القياسية لضمان استمرارية عمل المحطة فى انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه. وتفقد صلاح ورشة لف المواتير للتأكد من القيام بجميع الاعمال بجودة عالية وكذلك الانتهاء من جميع المواتير العاطلة فى اسرع وقت ممكن لإعادة تشغيلها وضخ المياه للمواطنين. يذكر ان صلاح تفقد محطة مياه السوهاجيه الارتوازي، ومحطة مياه ناصر، ومحطتي رفع صرف صحى رقم 3، والري بأخميم ومحطة رفع صرف صحى الكاشف بسوهاج وذلك للتأكد من التشغيل القياسي والقيان بأعمال الصيانة والالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل. رئيس مياة سوهاج يتفقد محطة ادفا وعرابة ابوالدهب يذكر ايضا أن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب زار محطة معالجة الصرف الصحي في قرية ادفا ومحطة معالجة الصرف الصحي في قرية عرابة ابو الدهب بمركز سوهاج. واكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات حتى يمكن الاستفادة منها وزيادة نسبة المستفيدين بخدمة الصرف الصحي بتلك القرى .

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