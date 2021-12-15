اليوم.. الأهلي يواجه سموحة ودياً استعداداً للرجاء المغربي

/666270/اليوم-الأهلي-يواجه-سموحة-وديا-استعدادا-للرجاء-المغربي

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الأربعاء الودية أمام نظيرة سموحة قبل السفر للدوحة الجمعة المقبل لخوض مباراة السوبر الأفريقى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مسحة طبية قبل السفر

ويجري اللاعبون والجهاز الفني والإداري مسحة طبية اليوم استعدادا للسفر إلى قطر والمحدد له الجمعة المقبل لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق سموحة في الرابعة عصر غدا الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي يوم ٢٢ ديسمبر في السوبر الإفريقي.

أيمن أشرف

أوضح أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أن أيمن أشرف سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل غدا الأربعاء بخوض تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد له من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

وتابع:” أيمن أشرف حالته تحسنت، ومن ثم سيبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من إصابة الركبة.

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

محمد الشناوي

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق ، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.